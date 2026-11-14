Умер Майкл Джон Робертс — аниматор и режиссёр, работавший над мультсериалами «Конь БоДжек» и TripTank. Художник скончался в возрасте 48 лет после стремительного развития глиобластомы, агрессивной опухоли головного мозга, пишет People со ссылкой на его близких.

Последние минуты жизни он провёл в окружении семьи в собственном доме в Лос-Анджелесе 11 ноября. О случившемся рассказала супруга мультипликатора Бри Уильямсон, известная по сериалам «Одна жизнь, чтобы жить» и «Главный госпиталь». По словам родных, заболевание проявилось внезапно, оставив им совсем немного времени для прощания.

Робертс родился 20 декабря 1977 года в канадском Торонто, а профессиональный путь начал ещё в 1990-х с детских анимационных проектов. Позднее он стал одним из создателей скетч-шоу TripTank, выходившего на Comedy Central. К работе над популярным сериалом Netflix «Конь БоДжек» художник присоединился в качестве автора заставки, а также выступил режиссёром двух эпизодов.

В его фильмографии значатся «С значит семья», Final Space и Strange Planet. Кроме того, Майкл участвовал в производстве Hot Wheels Let's Race и MrBeast Lab, занимаясь режиссурой и продюсированием. Даже в последние годы карьеры он продолжал создавать новые проекты для телевидения и стриминговых платформ.

Близкие вспоминают покойного как талантливого человека, который находил вдохновение даже в самых обыденных вещах. Семья решила отказаться от традиционных способов почтить его память и обратилась к поклонникам с необычной просьбой. Вместо цветов и благотворительных пожертвований родственники предложили желающим купить себе классный автомобиль, поскольку именно такой жест, по их мнению, понравился бы Робертсу.