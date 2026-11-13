Умер один из братьев-близнецов из культовой комедии «Няньки»
Умер американский актёр Кристиан Казинс, известный по фильму «Няньки»
Кристиан Казинс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jonasroeser
Американский актёр Кристиан Казинс, получивший известность благодаря роли в комедии «Няньки» (Twin Sitters, 1994), скончался на 44-м году жизни. О его смерти сообщил портал TMZ со ссылкой на сводного брата артиста Йонаса Розера.
По информации издания, актёр умер 20 октября из-за заболевания печени. Другие обстоятельства его смерти не уточняются.
Кристиан Казинс родился в 1983 году в Калифорнии. Свою первую роль он исполнил в четырёхлетнем возрасте вместе с братом-близнецом Джозефом Казинсом — они появились в сериале «Тихая пристань». Позднее братья снялись в фильмах «Детсадовский полицейский» и «Няньки».
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