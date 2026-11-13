Известный спортивный радиоведущий и журналист Денни Келли скончался в возрасте 69 лет после борьбы с раком пищевода. О его смерти сообщила радиостанция TalkSPORT, на которой он проработал почти два десятилетия. По словам близкого друга ведущего Денни Бейкера, Келли не стало 10 ноября.

Весной 2026 года журналист узнал о тяжёлом диагнозе после того, как обратился к врачам из-за неприятных ощущений во время еды. Поначалу он предполагал, что страдает обычным кислотным рефлюксом, однако обследование выявило злокачественную опухоль пищевода.

В марте Келли рассказал слушателям, что болезнь, по результатам проведённых тогда исследований, ещё не распространилась на другие органы. Врачи планировали провести несколько курсов химиотерапии и операцию. Ведущий надеялся вернуться к работе после лечения и призывал мужчин не откладывать визит к врачу при появлении тревожных симптомов.

Денни Келли присоединился к TalkSPORT в 2007 году и стал одним из самых узнаваемых голосов британского спортивного радио. Он вёл передачи Kick Off, Sporting Life и Trans-Europe Express, а также участвовал в создании футбольных подкастов. В последние годы журналист жил в Ирландии, откуда продолжал выходить в эфир.

До карьеры на радио Келли работал в музыкальной журналистике. Он возглавлял культовые издания NME и Q, а позднее участвовал в запуске футбольного сайта Football365. Особое место в его жизни занимал лондонский «Тоттенхэм», преданным болельщиком которого ведущий оставался многие годы.

В TalkSPORT признались, что потрясены смертью коллеги. Сотрудники радиостанции вспомнили его остроумие, душевную теплоту и глубокие познания в футболе и музыке. Соболезнования семье выразил и «Тоттенхэм», назвав Келли частью своей большой футбольной семьи.

Ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2026 года умер спортивный комментатор Владимир Синицын, известный как «голос снукера». Ему было 74 года. По имеющимся данным, Синицыну стало плохо во время игры в бильярд в Германии, после чего его доставили в больницу. Врачи не смогли спасти комментатора, причиной смерти называли разрыв аорты. Последние годы он проживал в Латвии, куда переехал после закрытия российского подразделения Eurosport.

А в октябре не стало радиоведущего и пионера электронной музыки Сергея Тутова, известного под псевдонимом Мартин Ландерс. Он скончался в возрасте 65 лет от сердечной недостаточности. Последние две недели жизни Тутов провёл в реанимации. За свою карьеру он успел поработать на нескольких радиостанциях и прославился авторскими музыкальными программами.