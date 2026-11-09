Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева лишилась ежемесячной стипендии в размере 65 тысяч рублей от академии «Ангелы Плющенко». Причиной стали нарушения условий договора, которые руководство школы связывает с действиями матери спортсменки Ирины Костылевой. Об этом РИА «Новости» рассказала менеджер фигуристки и методист академии Елена Благодерова.

Соглашение предусматривало два ограничения: родители спортсменки не должны были публиковать негативные высказывания об академии, её руководстве и других фигуристах, а сама Елена — тренироваться на сторонних катках. В академии утверждают, что оба условия были нарушены.

«И если воронежский лёд ещё все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать. В итоге юристы прислали документ о расторжении», — объяснила Благодерова.

Ирина Костылева неоднократно выступала с критикой руководства «Ангелов Плющенко», а также других спортсменов и их родителей. Именно эти публикации, по словам представительницы академии, стали решающим поводом для прекращения финансовой поддержки. Стипендию фигуристке назначили в октябре 2026 года на фоне восстановления после травмы бедра. Из-за проблем со здоровьем Костылева пропускала соревнования и не могла получать призовые выплаты.

15-летняя Елена Костылева является двукратной победительницей первенства России среди юниоров. В начале ноября она возобновила тренировки на льду после вынужденного перерыва.