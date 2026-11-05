За сутки до заявки: Роналду ушёл из сборной после провала примирения с Жезушем
AS: Роналду ушёл из сборной после неудачного примирения с Жезушем
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Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии всего за сутки до того, как главный тренер Жорже Жезуш должен назвать состав на ноябрьские матчи Лиги наций. При этом 41-летний форвард до последнего оставался кандидатом на возвращение в национальную команду.
Как пишет испанская AS, отношения между Роналду и Жезушем после громкого конфликта так и не удалось полностью нормализовать.
Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса пытался выступить посредником и вернуть капитана в команду. Однако, по оценке издания, эти усилия не привели к полноценному примирению.
Ситуация выглядела особенно интригующей из-за того, что Жезуш включил Роналду в предварительный список футболистов на матчи против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября. Окончательную заявку тренер должен объявить 6 ноября.
Таким образом, формально препятствий для возвращения CR7 уже не было. Его 30-дневная дисквалификация за самовольный уход из расположения сборной закончилась 30 октября, а сам футболист присутствовал в расширенном списке кандидатов. Однако за день до объявления состава Роналду поставил точку в своей международной карьере.
Конфликт разгорелся во время предыдущего сбора португальской команды. Роналду остался на скамейке в матче с Норвегией, несмотря на длительную разминку, а затем досрочно покинул расположение сборной перед игрой с Данией. По данным AS, футболист считал, что Жезуш нарушил договорённости, достигнутые между ними ранее.
После этого Проэнса неоднократно говорил о желании вернуть капитана и называл произошедшее «недоразумением». Сам Жезуш также публично оставлял дверь для возвращения Роналду открытой. Тем не менее окончательно восстановить отношения сторонам, судя по решению футболиста, не удалось.
Ранее Life.ru подробно разбирал, почему Криштиану Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии и что произошло между ним и Жорже Жезушем.