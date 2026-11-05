Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии всего за сутки до того, как главный тренер Жорже Жезуш должен назвать состав на ноябрьские матчи Лиги наций. При этом 41-летний форвард до последнего оставался кандидатом на возвращение в национальную команду.

Как пишет испанская AS, отношения между Роналду и Жезушем после громкого конфликта так и не удалось полностью нормализовать.

Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса пытался выступить посредником и вернуть капитана в команду. Однако, по оценке издания, эти усилия не привели к полноценному примирению.

Ситуация выглядела особенно интригующей из-за того, что Жезуш включил Роналду в предварительный список футболистов на матчи против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября. Окончательную заявку тренер должен объявить 6 ноября.

Таким образом, формально препятствий для возвращения CR7 уже не было. Его 30-дневная дисквалификация за самовольный уход из расположения сборной закончилась 30 октября, а сам футболист присутствовал в расширенном списке кандидатов. Однако за день до объявления состава Роналду поставил точку в своей международной карьере.

Конфликт разгорелся во время предыдущего сбора португальской команды. Роналду остался на скамейке в матче с Норвегией, несмотря на длительную разминку, а затем досрочно покинул расположение сборной перед игрой с Данией. По данным AS, футболист считал, что Жезуш нарушил договорённости, достигнутые между ними ранее.

После этого Проэнса неоднократно говорил о желании вернуть капитана и называл произошедшее «недоразумением». Сам Жезуш также публично оставлял дверь для возвращения Роналду открытой. Тем не менее окончательно восстановить отношения сторонам, судя по решению футболиста, не удалось.