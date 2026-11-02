Новости о возможном автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений вызвали немало вопросов: можно ли будет отказаться, что станет с деньгами при банкротстве НПФ и смогут ли их получить дети после смерти владельца. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв разобрал для Life.ru пять распространённых опасений вокруг ПДС.

Важно, что пока автоматический перевод пенсионных накоплений не действует. 2 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, предусматривающий конвертацию накопительной пенсии в ПДС с 1 апреля 2027 года. Однако документ ещё должен пройти законодательную процедуру.

Страх № 1: пенсионные накопления уже решили принудительно перевести в ПДС

Пока это не так. По действующим правилам человек может самостоятельно перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. Автоматическая конвертация только предложена законопроектом.

Если документ будет принят в нынешнем виде, механизм планируют запустить с 1 апреля 2027 года. При этом речь идёт именно о накопительной части, а не о страховой пенсии: пенсионные баллы, стаж и страховые выплаты такая реформа не затрагивает.

Страх № 2: деньги окажутся заморожены на 15 лет

Правило о 15 годах существует, но это не единственное основание для получения средств.

Участник ПДС может претендовать на плановые периодические выплаты после 15 лет действия договора либо при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Кроме того, закон предусматривает особые жизненные ситуации, когда обратиться за деньгами можно раньше. К ним относятся необходимость оплаты дорогостоящего лечения и потеря кормильца.

«Это не означает, что ПДС превращается в обычный банковский счёт, с которого средства можно свободно снять в любой момент. Для досрочного получения переведённых пенсионных накоплений и государственной поддержки действуют установленные законом ограничения», — пояснил Хрулёв.

Страх № 3: если НПФ обанкротится, накопления пропадут

Для ПДС предусмотрена специальная государственная система гарантирования.

До назначения выплат личные взносы участника и инвестиционный результат защищаются в пределах 2,8 млн рублей. При этом размер гарантии дополнительно увеличивается на переведённые в ПДС пенсионные накопления, государственное софинансирование и предусмотренные законом результаты размещения этих средств.

После назначения периодических выплат механизм меняется. При наступлении гарантийного случая обязательства перед участником должны быть переданы другому НПФ. Для таких выплат действует установленный законом предел гарантии.

Страх № 4: НПФ может проиграть деньги на инвестициях

Фиксированной процентной ставки, как по банковскому вкладу, ПДС не обещает. Доход зависит от результатов инвестирования выбранного фонда, поэтому заранее гарантировать конкретную доходность нельзя.

При этом действует механизм защиты от отрицательного инвестиционного результата. В договоре устанавливается период гарантийного восполнения — как правило, от одного года до пяти лет. Если на соответствующую контрольную дату результат окажется отрицательным, НПФ должен восполнить убыток в предусмотренном законом порядке.

Однако это не означает гарантии реального роста покупательной способности денег: доходность ПДС может оказаться ниже инфляции.

Страх № 5: после смерти владельца деньги останутся фонду

Это справедливо не для всех вариантов выплат.

Пока человеку не назначена пожизненная выплата, средства могут перейти его правопреемникам. Человек вправе заранее определить, кому и в каких долях достанутся пенсионные накопления или средства ПДС.

Для пенсионных накоплений при отсутствии такого заявления в первую очередь право получают дети, супруг и родители, а затем — братья, сёстры, дедушки, бабушки и внуки. Как правило, обратиться в СФР или НПФ необходимо в течение шести месяцев после смерти владельца средств.

Если назначена срочная пенсионная выплата, правопреемники также могут получить невыплаченный остаток.

По ПДС действует похожий принцип: оставшиеся средства могут перейти правопреемникам и после начала срочных выплат. В сумму входят не только личные взносы, но и учитываемые на счёте переведённые пенсионные накопления, государственные средства и инвестиционный результат.

Главное исключение — пожизненные выплаты.

«После назначения пожизненной выплаты остаток средств по правилам ПДС правопреемникам уже не передаётся. Поэтому человеку, для которого важно сохранить капитал для семьи, стоит заранее определить правопреемников и понимать последствия выбранного вида выплаты», — отметил Хрулёв.

Таким образом, большинство опасений вокруг ПДС основано на реальных особенностях программы, но требует уточнений. Средства действительно нельзя свободно снимать как с банковской карты, доходность не фиксирована, а пожизненная схема исключает передачу остатка правопреемникам. Одновременно законом предусмотрены досрочные выплаты в особых ситуациях, система государственных гарантий и возможность заранее определить получателей оставшихся денег.

Ранее Life.ru сообщал, что правительственная комиссия одобрила законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений россиян в ПДС с 1 апреля 2027 года. Предлагаемые изменения не затрагивают страховую пенсию, пенсионные баллы и стаж.