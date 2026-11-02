Россияне, накопившие деньги по программе долгосрочных сбережений (ПДС), после возникновения права на выплаты могут не забирать всю сумму сразу. Средства можно получать ежемесячно в течение определённого срока либо отложить начало выплат, оставив деньги на счёте НПФ. От выбранного варианта зависит и то, смогут ли близкие получить оставшиеся средства после смерти участника. Об этом Life.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Право на периодические выплаты по ПДС возникает у женщин с 55 лет, у мужчин — с 60 лет. Второй вариант — истечение 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора долгосрочных сбережений. При этом обращаться за деньгами сразу после возникновения такого права закон не обязывает.

«Срочные периодические выплаты назначаются минимум на десять лет. При этом договор долгосрочных сбережений может дополнительно предусматривать другой срок», — пояснил Адамс.

Например, если на счёте накопился 1 млн рублей и участник выбрал выплаты на десять лет, первоначально это составит около 8333 рублей в месяц. При 2 млн рублей — примерно 16 667 рублей, а при 3 млн — 25 тысяч рублей ежемесячно.

Если человек после трёх лет таких выплат умрёт, то при условии неизменного размера платежей и без учёта результатов инвестирования на счёте останется около 700 тысяч рублей из первоначального миллиона. Для накоплений в 2 млн остаток составит приблизительно 1,4 млн, а для 3 млн — 2,1 млн рублей.

Эти деньги смогут получить правопреемники участника. Однако реальные суммы могут отличаться: средства фонда инвестируются, а размер периодических выплат ежегодно корректируется.

Правопреемников можно заранее указать непосредственно в договоре ПДС либо подать в НПФ отдельное заявление о распределении остатка. Если распоряжения нет, в первую очередь деньги выплачиваются детям, супругу или супруге и родителям умершего. Обратиться за ними в фонд необходимо в течение шести месяцев после смерти участника. Пропущенный срок можно восстановить через суд.

Есть и другой вариант — после появления права на выплаты не обращаться за ними сразу. Закон позволяет сделать это позднее без ограничения срока. Пока выплаты не назначены, накопления продолжают учитываться на счёте ПДС с результатами их инвестирования. В случае смерти участника остаток также может быть выплачен его правопреемникам.

При этом выбор именно пожизненной выплаты принципиально меняет ситуацию.

«Если назначены пожизненные периодические выплаты, после смерти участника права правопреемников на остаток средств ПДС уже не возникает. Поэтому тем, для кого важно сохранить невыплаченные деньги для семьи, следует учитывать различия между видами выплат», — отметил юрист.

Таким образом, срочная схема позволяет одновременно получать регулярные выплаты и сохранять возможность передачи невыплаченного остатка близким. Отсрочка же оставляет на счёте более крупную сумму до момента, когда владелец решит начать её получать.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин предложил автоматически перевести накопительную часть пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений. Позднее правительственная комиссия одобрила соответствующий законопроект. Предполагается, что новый механизм начнёт действовать с 1 апреля 2027 года.