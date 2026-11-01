За решением Черногории ввести визы для граждан России стоят не только политические мотивы, но и желание встряхнуть местный рынок жилья. Об этом рассказал РИА «Новости» научный сотрудник центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Пивоваренко.

Напомним, 23 июля власти страны утвердили поправки к постановлению о визовом режиме. С 1 ноября въезд для россиян, белорусов и граждан Турции станет возможен только по визе.

«Этот шаг был давно ожидаем, причем он имеет и экономическое объяснение. Для Подгорицы это способ запустить цикл продажи недвижимости, а в Черногории её все-таки не так много в силу небольшого размера страны», — пояснил Пивоваренко.

По словам эксперта, расчёт прост: ужесточение правил подтолкнёт россиян, владеющих жильём, покинуть рынок, освободив место для новых покупателей. Это, как он считает, работает на пользу черногорской экономике. Ставку в стране теперь делают на инвесторов из арабских государств и покупателей из Европы.

Политическую подоплёку эксперт тоже не сбрасывает со счетов. По его оценке, введение виз вписывает курс Подгорицы в рамки требований Брюсселя. При этом собственная внешняя политика Черногории, добавил он, рискует замкнуться в узком круге соседей — Италии, Албании и Боснии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва ответит зеркально на решение Подгорицы. С 30 декабря 2026 года визы потребуются уже самим черногорцам. В российском посольстве уточнили, что это коснётся въезда в Россию по любому виду паспорта.