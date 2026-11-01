Введение виз для россиян грозит Черногории серьёзными потерями в туристической отрасли и может ударить по ВВП страны. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал председатель Демократической народной партии Милан Кнежевич.

«Речь идёт об экономическом самоубийстве Черногории», — сказал политик.

По его мнению, Подгорица продолжает антироссийский курс, последствия которого почувствует прежде всего сама республика. Кнежевич считает, что Москва от подобных решений не пострадает.

Значимость российского турпотока подтверждает статистика. В 2025 году на туристов из России пришлось 203 945 прибытий, или 8% от всех иностранных туристских прибытий. При этом они обеспечили более 2,4 миллиона ночёвок — 16,4% от общего показателя среди иностранцев.

Новый визовый режим начал действовать 1 ноября. Соответствующее решение правительство Черногории приняло ещё 23 июля, объяснив его необходимостью привести правила въезда в соответствие с требованиями Евросоюза. Ограничения затронули не только Россию, но также Белоруссию, Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.

Впрочем, оформлять национальную визу Черногории потребуется не всем россиянам. Въехать в страну по-прежнему можно с действующим разрешением на въезд в Шенгенскую зону, США, Великобританию и ряд других государств. Для обладателей таких виз предусмотрено пребывание сроком до 30 дней.

Кнежевич также ожидает зеркальных мер со стороны Москвы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что после отмены безвиза россиянам гражданам Черногории тоже придётся оформлять разрешения на въезд в Россию. Конкретные сроки введения ответных ограничений тогда не назывались.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных экономических последствиях новых визовых правил. По наиболее неблагоприятному прогнозу специалистов туристической отрасли, потери Черногории могут достичь 10 миллиардов рублей, или 1,3% ВВП страны. Впрочем, эксперты расходятся в оценках: некоторые считают, что ущерб окажется умереннее, поскольку значительная часть приезжающих россиян уже имеет недвижимость и вид на жительство в республике.