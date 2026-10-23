Черногория рискует потерять до 10 млрд рублей из-за введения виз для россиян

Черногория может потерять до 10 миллиардов рублей из-за сокращения российского турпотока после введения виз с 1 ноября 2026 года. В наиболее неблагоприятном сценарии экономические потери могут составить до 1,3% ВВП страны. Такие оценки приводят эксперты туристической отрасли. Об этом сообщает Mash Money.

Российские путешественники занимают заметное место в туристическом секторе Черногории. По данным местной статистики, в 2025 году на них пришлось около 2,41 миллиона ночёвок, или 16,4% от общего числа ночёвок иностранных гостей.

Введение виз может особенно болезненно отразиться на владельцах апартаментов, небольших гостиниц, магазинах и предприятиях сферы услуг. Среди наиболее зависимых от российских гостей городов называют Будву, Бар, Тиват, Котор и Херцег-Нови.

По оценке эксперта Российского союза туриндустрии Михаила Абасова, после изменения правил въезда Черногория может недосчитаться 25–35% российских туристов. Часть путешественников предпочтёт Турцию и другие направления, для посещения которых не требуется виза.

Быстро компенсировать возможный отток россиян будет непросто. Российские гости пользуются частным жильём и приезжают не только в разгар летнего сезона, тогда как многие европейские туристы ориентируются преимущественно на короткий летний отдых.

Дополнительные экономические последствия возможны, если новые ограничения приведут к отъезду российских резидентов и предпринимателей. В таком случае сокращение расходов может затронуть не только туристические объекты, но и рынок долгосрочной аренды, торговлю и местный бизнес.

При этом эксперты расходятся в оценках масштаба последствий. Некоторые туроператоры считают, что влияние виз будет ограниченным, поскольку значительная часть россиян приезжает в Черногорию через соседние страны или уже имеет вид на жительство.

Ранее Life.ru сообщал, что введение виз для россиян может обернуться экономическими трудностями для Черногории. 21 октября депутат Госдумы Андрей Климов заявил, что решение Подгорицы способно негативно отразиться на туристической отрасли страны. Он отметил зависимость местного бизнеса от иностранных путешественников и предупредил о возможном сокращении доходов после отмены безвизового режима.