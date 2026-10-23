Россиян предупредили о риске высылок и задержаний в Черногории

Россияне, посещающие Черногорию, рискуют столкнуться с задержанием или высылкой без объяснения причин. Условия пребывания в этой стране становятся сопоставимыми с действующими в Евросоюзе ограничениями, предупредил посол России в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.

«От высылок или задержаний без объяснения причин никто не застрахован», — подчеркнул дипломат.

По словам Лукашика, Черногория постепенно приводит своё законодательство в соответствие с нормами и правилами Евросоюза. Поэтому риски для российских граждан при посещении республики, как считает посол, уже мало отличаются от тех, с которыми они могут столкнуться в странах ЕС.

Дипломат также обратил внимание на жалобы россиян, постоянно проживающих в Черногории. Соотечественники рассказывают о чрезмерно строгом отношении местных властей, а иногда и о случаях предполагаемого произвола.

Наибольшие трудности, по словам посла, возникают при оформлении необходимых документов, трудоустройстве и открытии банковских счетов. Подобные проблемы осложняют повседневную жизнь российских граждан, находящихся в республике.

При этом Лукашик предостерёг от поспешных выводов. Он отметил, что отдельные подобные случаи пока не дают достаточных оснований говорить о целенаправленной и систематической дискриминации россиян в Черногории.

Ранее Life.ru сообщал, что Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для россиян. Посол Александр Лукашик пояснил, что для въезда в республику потребуется черногорская виза либо действующая виза ряда других государств, включая страны Шенгенской зоны. При этом обладатели таких документов смогут находиться в Черногории до 30 дней, но не дольше срока действия визы.