В АТОР спрогнозировали конец туризма россиян в Черногорию после отмены безвиза

Введение виз может фактически закрыть Черногорию для массового российского туризма, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его оценке, значительную часть нынешнего потока составляют владельцы местной недвижимости, тогда как обычных отдыхающих гораздо меньше.

«Классических туристов от силы 10–15 тысяч — столько в сезон прилетает в Анталью за сутки. С отменой безвиза туризм в Черногорию, считай, закончился», — заявил эксперт в беседе с kp.ru.

С 1 ноября россиянам для поездок потребуется виза. При оформлении национальной визы через VFS Global нужно предоставить загранпаспорт, брони жилья и авиабилетов, медицинскую страховку и финансовые гарантии: не менее €50 на каждый день пребывания. Сбор составит €35 для взрослых и €17,5 для детей младше 14 лет, рассмотрение документов займёт не менее двух-трёх недель.

По оценке РСТ, поток из России может сократиться на 25–30%, что отразится на гостиницах, ресторанах и курортном бизнесе. Подгорица меняет правила ради сближения визовой политики с требованиями Евросоюза. Ограничения затронут также граждан ряда других стран, включая Китай, Турцию и Белоруссию.

К слову, Черногория рискует потерять до 10 млрд рублей из-за введения виз для россиян. В наиболее неблагоприятном сценарии экономические потери могут составить до 1,3% ВВП страны.