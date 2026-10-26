Балканский отпуск с доплатой: Сколько теперь будет стоить виза в Черногорию

Оформление визы в Черногорию обойдётся россиянам примерно в 35 евро, а детям младше 14 лет — вдвое дешевле. Предварительные тарифы представил Российский союз туриндустрии (РСТ).

С 1 ноября республика отменяет безвизовый въезд для граждан России, поэтому путешественникам придётся заранее позаботиться о документах. Получить разрешение можно будет через дипломатические представительства или центры VFS Global, работающие в восьми российских городах.

Помимо Москвы, подать заявление позволят в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Предполагается, что туристам потребуется лично приходить на оформление.

Однако дополнительные формальности могут ещё сильнее охладить интерес россиян к балканскому направлению. Директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева напомнила, что после пандемии спрос на Черногорию перестал расти даже при отсутствии визовых ограничений. Главным препятствием для отдыхающих стало отсутствие прямого авиасообщения. По прогнозу эксперта, летом 2027 года число поездок может сократиться ещё заметнее.

При этом в минувшем сезоне российские путешественники продолжали выбирать черногорские курорты. Руководитель отдела развития продукта ITM group Людмила Блинкова отметила, что ажиотажного спроса перед отменой безвиза туроператоры не зафиксировали. На решениях клиентов сказывались неудобные маршруты и необходимость добираться с пересадками. Оценить реальные последствия новых требований специалисты смогут лишь весной, когда начнётся активное бронирование летнего отдыха.

Ранее Life.ru сообщал о новых условиях въезда россиян в Черногорию, которые начнут действовать с 1 ноября. Посол России в Подгорице Александр Лукашик пояснил, что для посещения республики подойдёт не только национальная черногорская виза, но и действующее разрешение на въезд в ряд других государств. В частности, путешественники смогут воспользоваться визами стран Шенгенской зоны, США, Великобритании и Ирландии. При наличии таких документов находиться в Черногории разрешается до 30 дней, но не дольше срока действия самой визы.