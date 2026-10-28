Российским туристам объяснили, могут ли отели удерживать деньги за порчу имущества

Гостиница не вправе заставлять постояльца оплачивать спорный ущерб, удерживать его документы или препятствовать отъезду, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. По его словам, если гость не согласен с претензиями, обоснованность требований должна рассматриваться в суде.

Прейскурант с ценами на мебель, посуду и технику сам по себе не доказывает правоту администрации. Отелю необходимо подтвердить размер ущерба и причастность постояльца к повреждениям. Эксперт напомнил о случаях, когда суды поддерживали туристов: выставленные суммы ничем не обосновывались, а доказательств вины гостей не было.

При этом недобросовестные претензии он назвал сравнительно редкими, чаще речь действительно идёт об испорченных вещах. За рубежом разрешить конфликт сложнее: гостиницы подчиняются местным законам, а исполнить решение российского суда о возврате денег бывает затруднительно.

Чтобы снизить риск спора, специалист посоветовал сразу при заселении осматривать номер, снимать повреждения на фото или видео и сообщать персоналу. Туроператор не отвечает за порчу гостиничного имущества, однако его представитель может помочь связаться с полицией или консульством при угрозах и конфликте, пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».