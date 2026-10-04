Доплата перед вылетом: Российских туристов пугают проблемами с бронью и крадут деньги

Мошенники рассылают туристам сообщения о якобы возникших проблемах с бронированием и требуют срочно доплатить за тур. Для перевода денег путешественникам предлагают перейти на поддельный сайт. О такой схеме РИА «Новости» рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Главный повод насторожиться — спешка. Злоумышленники могут потребовать доплату перед самым вылетом, рассчитывая, что человек не успеет проверить информацию. О подобных случаях АТОР предупреждала ещё в июне.

Любое требование доплатить в ассоциации советуют сначала обсудить со своим турагентом либо официальным представителем туроператора, отеля или авиакомпании. Переходить по ссылке из подозрительного письма или сообщения для этого не нужно.

Оплачивать туры, гостиницы и билеты переводом на личную карту АТОР не рекомендует. Для расчётов следует использовать официальные платёжные сервисы компаний, проверенные банковские ссылки или СБП, предварительно убедившись в подлинности получателя.

Ещё одна приманка — «горящие» предложения со скидками 50–80% в соцсетях и мессенджерах. По данным ассоциации, мошенники торопят с предоплатой, дают незнакомые реквизиты и исчезают после перевода. Поддельные сайты отелей, авиакомпаний и агрегаторов также используют для кражи денег и данных карт.

Отдельно в АТОР предупредили о письмах якобы от органов ЕС с требованием заполнить «декларацию» перед въездом и оплатить сбор. Подлинность таких требований необходимо проверять на официальном сайте консульства.

Ранее Life.ru рассказывал о поддельных уведомлениях от авиакомпаний. Аферисты сообщали о переносе рейса, доплате за багаж или необходимости подтвердить личность перед посадкой, чтобы заманить пассажиров на фишинговые страницы.