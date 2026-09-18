Задают темп: Иксанов и Арапов заняли топ в списке лучших медиаменеджеров России

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и глава объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов вошли в число лауреатов XXVII рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Итоги ежегодного проекта Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ» опубликованы 17 сентября.

Оба руководителя отмечены в направлении «Высший руководитель» в отрасли «Медиа и креативные индустрии». При этом Иксанов занял десятую строчку отраслевого топа, а Арапов вошёл в расширенный список лауреатов.

«Сегодня результат в медиа всё меньше зависит от одного решения или одного руководителя. За сильным продуктом всегда стоит команда — редакционная, коммерческая, технологическая. Поэтому для меня этот рейтинг в первую очередь про людей, с которыми мы каждый день делаем News Media Holding. Рынок меняется быстро, задача руководителя и его команды — всегда быть на шаг впереди сиюминутных трендов. Визионерство — самая важная прививка для развития медиа», — отметил Иксанов.

Арапов в свою очередь обратил внимание на то, что медиакомпаниям приходится одновременно осваивать новые технологии и сохранять доверие аудитории.

«Медиа сегодня работают в среде, где привычные нам форматы меняются, а внимание аудитории распределяется между десятками площадок. При этом требования к качеству и достоверности информации никуда не исчезают. Поэтому руководитель должен одновременно видеть технологические возможности, понимать аудиторию и сохранять редакционные принципы. В конечном счёте именно это определяет устойчивость медиапроекта», — подчеркнул он.

Рейтинг составляют по принципу «лучшие выбирают лучших»: кандидаты проходят экспертное голосование и очные верификационные встречи. В 2026 году в нём представлены 19 функциональных направлений, а «Медиа и креативные индустрии» стали крупнейшей отраслью по числу лауреатов — на неё пришлось 11,8% участников.

В этом году организаторы также впервые составили отдельный список лучших управленческих команд. В расчёт вошли 85 компаний, представленных в основном рейтинге как минимум пятью руководителями, после чего были определены 50 команд с наиболее высокой совокупной оценкой.

Ранее Life.ru писал, что генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил о стирании грани между журналистами и блогерами. Он пояснил, что современному медиаспециалисту уже недостаточно работать только с текстом: важно уметь действовать в разных форматах, работать в кадре, использовать ИИ-инструменты, находить героев и создавать эксклюзивный контент.