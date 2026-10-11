Захарова обвинила Зеленского в возвращении Украины к первобытному строю

Владимир Зеленский своими заявлениями фактически возвращает Украину к первобытно-общинному строю, подменяя понятие избранного президента словом «лидер». На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировавшая в своём Telegram-канале ответ украинского политика на недавние высказывания Дональда Трампа.

Российский дипломат проанализировала англоязычное интервью Зеленского западным журналистам. В нём он использовал слова choose («выбирать») и leader («лидер»), хотя речь шла о необходимости смены власти. При этом выражений elect («избирать») и president («президент») в его ответе не прозвучало.

Захарова увидела в такой формулировке принципиальную разницу. По её оценке, украинский политик фактически даёт понять, что народ уже определился с руководителем страны. Вопрос о проведении президентских выборов при подобной трактовке отходит на второй план.

Представитель МИД связала такой подход с возвращением к устаревшим формам общественного устройства. Она заявила, что киевские власти ведут страну к язычеству не только в религиозной сфере, но и в вопросах государственного управления. Именно в этом контексте дипломат сравнила нынешнюю ситуацию на Украине с первобытно-общинным строем.

При этом Захарова не исключила, что необычный выбор английских слов мог быть вызван недостаточным знанием языка. Однако она допустила и другой вариант: Зеленский невольно раскрыл своё настоящее отношение к выборности власти. Обе версии дипломат изложила в ироничной форме.

Поводом для обсуждения стало заявление президента США Дональда Трампа от 10 октября. Американский лидер сообщил журналистам, что Зеленский неоднократно имел возможность договориться о прекращении конфликта, но не воспользовался ею. В связи с этим глава Белого дома призвал Украину найти нового руководителя.

Бэк: Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал Украину сменить Зеленского ради заключения мирного соглашения. Американский лидер заявил, что Киев неоднократно упускал возможности договориться об урегулировании конфликта. По его словам, стране необходим руководитель, способный заключить сделку.