Отказ Венгрии от судебных претензий к Евросоюзу из-за использования доходов от замороженных российских активов не заставит Москву пересмотреть свою позицию. Любые операции с этими средствами без согласия России незаконны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат прокомментировала решение Будапешта прекратить разбирательства против направления прибыли от заблокированных резервов Банка России на военную помощь Украине. По её словам, действия венгерских властей никак не влияют на оценку подобных операций российской стороной.

«Данное решение венгерских властей не повлияет на принципиальную позицию России, в соответствии с которой любые манипуляции с суверенными активами без разрешения собственника являются незаконными», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что считает этот принцип очевидным с точки зрения международного права. Присвоение доходов от российских резервов и попытки конфисковать сами активы она назвала «открытым грабежом, за который придётся отвечать».

История с венгерскими исками началась после решения ЕС направлять прибыль от заблокированных российских средств на закупку вооружений для Киева. Будапешт оспаривал не только сам механизм финансирования, но и порядок принятия решений, при котором Венгрию лишили возможности голосовать по вопросу распределения денег.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия отозвала свои иски после неудачи в Суде Евросоюза. Ещё 9 октября Будапешт уведомил суд об отказе от претензий, а 17 ноября об этом стало известно публично. В сентябре европейские судьи отказались рассматривать аналогичный иск, указав, что спор относится к сфере внешней политики и безопасности ЕС и выходит за пределы их полномочий.