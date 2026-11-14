Доходы от заблокированных российских активов принесли Киеву уже свыше восьми миллиардов евро. Такую сумму в интервью ТАСС назвал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, обвинивший бельгийский депозитарий Euroclear в незаконном использовании средств.

Дипломат напомнил, что ещё в 2022 году компания по собственной инициативе разорвала все контакты с Москвой. Тогда организация заблокировала резервы Банка России, сославшись на санкционные ограничения Евросоюза. Подобные действия нарушили контрактные обязательства и основывались на нелегитимных односторонних мерах Брюсселя.

Однако с 2024 года ситуация получила дальнейшее развитие. Euroclear начал участвовать в схеме присвоения доходов, образующихся при реинвестировании замороженных средств. Полученные таким образом деньги впоследствии направлялись на военные нужды Украины.

Всего Евросоюз и страны Группы семи заблокировали около 300 миллиардов евро российских активов. Значительная часть этой суммы размещена в бельгийском депозитарии. Москва неоднократно называла использование своих финансовых резервов грабежом и преступлением, предупреждая о возможных ответных мерах.

Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении гендиректора Euroclear Валери Урбен относительно возможного оттока капитала из Евросоюза. По её словам, обсуждение судьбы заблокированных российских резервов заставляет международных инвесторов сомневаться в надёжности европейской финансовой системы. Руководитель депозитария подчеркнула, что передача средств специальной структуре не гарантирует освобождения компании от обязательств перед Банком России. При этом потеря доверия может осложнить привлечение вложений в оборонную промышленность, цифровые технологии и другие направления экономики ЕС.