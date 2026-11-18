Ожидания от первой трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне огромны. Однако оценивать переговоры следует по их реальным результатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Безусловно, ожидания огромны. Понятно, почему. Но всё-таки давайте будем исходить из реальных итогов. Вот тогда мы и будем их комментировать», — подчеркнула дипломат.

Историческая встреча лидеров трёх государств запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в государственной резиденции председателя КНР.

Это будет первая отдельная встреча руководителей России, США и Китая в подобном трёхстороннем формате. Предполагается, что лидеры обсудят вопросы глобальной безопасности и стратегической стабильности, включая контроль над вооружениями. При этом полный согласованный перечень тем заранее не раскрывается.

Российская сторона ранее отмечала важность прямого диалога между крупнейшими мировыми державами. Однако окончательные выводы о результативности переговоров можно будет сделать только после их завершения.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков назвал точное время и место исторической встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Переговоры намечены на 09:30 по московскому времени.