Россия призвала немедленно прекратить боевые действия в Персидском заливе после нового обмена ударами между противоборствующими сторонами. Особое обращение Москва адресовала США, которых считает инициаторами нынешнего противостояния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии от 17 ноября.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность очередным обострением ситуации на Ближнем Востоке. По словам Захаровой, в последние дни были зафиксированы удары по иранскому острову Кешм и территории Бахрейна. Дипломат подчеркнула, что подобные действия нарушают суверенитет государств региона и приводят к человеческим и материальным потерям.

«Россия вновь призывает все стороны нынешнего противостояния, прежде всего его инициаторов в лице США, незамедлительно остановить боевые действия», — говорится в сообщении МИД России.

Захарова также назвала недопустимыми нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру, включая объекты на территории арабских государств Персидского залива.

Москва настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта с учётом интересов всех прибрежных стран. Российская сторона подтвердила готовность содействовать переговорам, в том числе на основе обновлённой в мае Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

На фоне этих заявлений напряжённость в регионе сохраняется. По данным Reuters, 17 ноября Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке беспилотниками на американскую радиолокационную систему на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. Власти королевства заявили, что воздушное нападение удалось отразить. Подтверждённых сведений о повреждении радара не поступало.

Ранее Life.ru сообщал, что КСИР объявил об ударе по американскому радару в Бахрейне. В Тегеране объяснили операцию появлением американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана.