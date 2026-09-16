От современных западных политиков для избрания на руководящие должности требуют демонстрации яростной русофобии и принципиальной неспособности к аналитической работе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, политики уровня главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен никогда не избирались народом, но при этом последовательно «убивают» Европу. Одной из их ключевых задач остаётся трансляция негативного отношения к России.

«От них требовалось только одно — ярая русофобия. И второе очень важное качество — это, конечно, абсолютное незнание фактуры и неумение пользоваться данными для того, чтобы не прийти, не дай бог, к каким-то аналитическим выводам», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила что ситуация в ЕС постепенно меняется. В качестве примера она привела недавно победившую партию «Альтернатива для Германии».

Ранее Мария Захарова обвинила Запад в спонсировании терроризма против россиян. Дипломат подчеркнула, что западные страны не только поддерживают подобные действия, но и фактически выступают их спонсорами.