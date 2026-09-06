Глава украинского режима Владимир Зеленский превратил терроризм в своеобразную «бизнес-модель» и уже превзошёл в этом бывшего главаря запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида»* Усаму бен Ладена. Такое заявление в интервью RG.ru сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это (киевской режим — прим. Life.ru) действительно угроза всему миру. Раньше в Вашингтоне, в Лондоне, в других натовских столицах говорили, что бен Ладен — это угроза международному миру. Но, вы знаете, Зеленский переплюнул Бен Ладена. Он уже везде себя «зарекомендовал», — сказала она.

По её словам, нынешний режим в Киеве фактически продвигает свои возможности по совершению террористических атак и, как она выразилась, «реально принимает заказы». В качестве примера Захарова привела удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и танкерам, перевозящим в том числе казахстанскую нефть. Подобные действия, считает представитель российского внешнеполитического ведомства, затрагивают уже не только интересы Москвы.

Особое внимание дипломат обратила на Казахстан, который входит в число крупных поставщиков нефти. Значительная часть его экспорта направляется на западные рынки, в том числе в государства, остающиеся ключевыми спонсорами киевского режима. В итоге, по оценке Захаровой, попытки Киева нанести ущерб России оборачиваются проблемами и для государств, которые сами называют себя его союзниками.

Ранее внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Флэш Бескрестнов призвал остановить конфликт. Он заявил, что продолжение боевых действий грозит масштабными разрушениями для обеих стран. По мнению советника украинского лидера, взаимные удары всё сильнее затрагивают города и инфраструктуру.

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