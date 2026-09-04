Россия оставляет за собой право нанести точечные удары по немецким заводам, производящим беспилотники для Украины, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя запуск серийного производства более пяти тысяч БПЛА в ФРГ. По его словам, возможные атаки будут носить точечный характер во избежание жертв среди мирного населения.

Парламентарий подчеркнул, что русский народ не воюет с гражданскими, в отличие от Германии во время Великой Отечественной войны, и подобные действия Берлина крайне токсичны для двусторонних отношений.

«...Россия будет иметь полное право на ответные действия. Эти заводы превратятся в законную цель», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил законными целями ВС РФ места выпуска дальних ракет на Украине. Он заявил, что любые объекты, с которых ведутся обстрелы российских территорий, подлежат уничтожению.