«Законная цель»: Пожелавшей производить дроны для ВСУ Германии напомнили об итогах ВОВ
Депутат Колесник: Заводы БПЛА в Германии могут стать законной целью России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия оставляет за собой право нанести точечные удары по немецким заводам, производящим беспилотники для Украины, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя запуск серийного производства более пяти тысяч БПЛА в ФРГ. По его словам, возможные атаки будут носить точечный характер во избежание жертв среди мирного населения.
Парламентарий подчеркнул, что русский народ не воюет с гражданскими, в отличие от Германии во время Великой Отечественной войны, и подобные действия Берлина крайне токсичны для двусторонних отношений.
«...Россия будет иметь полное право на ответные действия. Эти заводы превратятся в законную цель», — предупредил собеседник NEWS.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил законными целями ВС РФ места выпуска дальних ракет на Украине. Он заявил, что любые объекты, с которых ведутся обстрелы российских территорий, подлежат уничтожению.
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