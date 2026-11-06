При подготовке к новогоднему застолью россиянам стоит внимательнее выбирать овощи, фрукты, рыбу и мясо. Некоторые привычные продукты в конце года могут оказаться несвежими или потерять качество из-за длительного хранения и перевозки. Об этом предупредил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов, рекомендации которого приводит «Царьград».

В первую очередь эксперт посоветовал осторожнее относиться к импортным овощам открытого грунта. По его мнению, к зиме такие продукты могут долго находиться на складах и терять свежесть. В качестве альтернативы он предложил выбирать российские тепличные овощи, которые поступают на прилавки в течение холодного сезона.

Отдельно Виноградов рекомендовал отказаться от покупки арбузов и дынь перед Новым годом. Специалист предупредил, что среди несезонных плодов могут встречаться залежавшиеся экземпляры с признаками порчи. При этом само по себе зимнее происхождение арбуза или дыни ещё не означает, что продукт опасен.

Особое внимание стоит уделить красной рыбе. Эксперт не советует без проверки покупать охлаждённый продукт, поскольку под его видом, по его словам, могут продавать рыбу, которую уже размораживали. Повторное замораживание ухудшает вкус и структуру мяса, а нарушение температурного режима создаёт дополнительные риски для здоровья.

Виноградов дал рекомендации и по выбору птицы и яиц. Для праздничных блюд он предпочитает курицу весом до полутора килограммов, а яйца советует покупать первой или второй категории. Однако размер птицы и яиц сам по себе не определяет их качество и безопасность.

Из винограда специалист выделил сорт «Тайфи», выращиваемый в Узбекистане и Таджикистане. При покупке ягод, как и других фруктов, важно проверять их внешний вид, целостность и отсутствие плесени независимо от страны происхождения.

В отношении игристого вина Виноградов рекомендовал обращать внимание на дату розлива, отдавая предпочтение бутылкам, наполненным в июле или августе. Впрочем, качество напитка зависит не только от месяца производства, но и от условий хранения.

При выборе продуктов к праздничному столу следует прежде всего проверять сроки годности, целостность упаковки и соблюдение температурного режима. Особенно это важно для скоропортящихся товаров, которые планируется подавать в новогоднюю ночь.

Ранее Life.ru рассказывал, какие продукты для новогоднего стола стоит приобрести заранее, чтобы не перегружать декабрьский бюджет. Эксперт Арина Самойлова рекомендовала ещё осенью покупать консервированный горошек, кукурузу, оливки, соусы и другие продукты длительного хранения. Скоропортящиеся ингредиенты лучше оставить на период ближе к праздникам.