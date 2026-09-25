Залил перцем и забил битой: Петербуржец получил условку за жестокое побоище на парковке

Петербуржец получил год условно после уличной ссоры, во время которой в ход пошли газовый баллончик и бейсбольная бита. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Конфликт произошёл 22 марта 2025 года у дома на улице Пограничника Гарькавого. По показаниям свидетеля, автомобилист при парковке едва не задел двух молодых людей, после чего между водителем и одним из них началась перепалка.

Во время потасовки мужчина достал из машины аэрозольное устройство и попытался распылить его в лицо оппоненту. Затем он вооружился битой и несколько раз ударил потерпевшего, в том числе по голове. Очевидцы позвали участкового, который потребовал прекратить конфликт.

Подсудимый согласился с обвинением лишь частично и заявил, что его спровоцировал потерпевший. Красносельский районный суд назначил ему год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Баллончик и биту постановлено уничтожить.

Ранее Life.ru писал о другом петербуржце, получившем срок за хулиганство с применением аэрозольного баллончика и пускового устройства. Конфликт тогда произошёл из-за собак без намордников, а после оглашения приговора мужчину освободили в зале суда.