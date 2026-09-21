Залужный спутал планы: Экс-министр обороны Украины рассказал, почему Зеленский отказался от выборов

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что Владимир Зеленский ещё в июне был готов пойти на выборы, однако впоследствии отказался от этой идеи из-за возможного участия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом экс-министр рассказал в интервью «Украинской правде».

«Ещё в июне я предложил их провести. Зеленский был готов, но из-за того, что [на выборы] пошёл бы Залужный, отказался», — утверждает Фёдоров.

Фёдоров также рассказал, что Зеленский поинтересовался его личным интересом в проведении выборов. Экс-министр, согласно его версии беседы, ответил, что заинтересован «в победе в войне». Сейчас Фёдоров считает, что голосование может состояться в течение года — сначала президентское, а затем парламентское.

Разговоры о возможном соперничестве Зеленского и Залужного появлялись и раньше. В июле украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники писало, что Зеленский обсуждал с бывшим главкомом потенциальные выборы и напрямую спрашивал, намерен ли тот баллотироваться. По версии издания, Залужный ответил утвердительно.

Сам Фёдоров в августе публично призвал найти законный и безопасный механизм для возобновления выборов даже при продолжающихся боевых действиях. Зеленский позднее выступил против голосования во время военного положения, назвав такой сценарий «цунами для государства», способным расколоть страну.

Ранее Life.ru рассказывал, что Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости выборов. Тогда экс-министр призвал начать подготовку к возвращению избирательного процесса, не дожидаясь окончания конфликта.