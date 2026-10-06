Запад исчерпал свои запасы нефти, предупредил глава Vitol

На Западе исчерпаны доступные запасы нефти, которыми можно было компенсировать нехватку поставок. Об этом заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне, сообщает Bloomberg.

«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать. Мы уже израсходовали имевшиеся запасы», — сказал он.

По оценке Харди, напряжённая ситуация на рынке нефтепродуктов сохранится и по мере приближения зимы. Быстрого преодоления дефицита глава Vitol не ожидает.

«Ситуация с нефтепродуктами по-прежнему остаётся крайне дефицитной, и, вероятно, она продлится ещё некоторое время по мере приближения зимы», — отметил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак оценил геологические извлекаемые запасы нефти в России примерно в 31 миллиард тонн. При существующем уровне добычи этого хватит на 62 года. Рентабельные запасы составляют около 15 миллиардов тонн — примерно на 32 года. Эти оценки касаются нефти в недрах.