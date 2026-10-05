Нефти на чёрный день больше нет: На восстановление мировых запасов уйдут годы

Мировые запасы нефти сократились до «пугающе малого» уровня, а на их восстановление может потребоваться до двух лет. Об этом заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер на Energy Intelligence Forum в Лондоне, пишет Financial Times.

По его словам, нефтяная система уже работает практически на пределе возможностей. Даже после нормализации ситуации с поставками через Ормузский пролив восполнение истощённых резервов при сохранении текущего спроса займёт продолжительное время.

Нассер оценил потери поставок с начала ближневосточного конфликта почти в 3 млрд баррелей. Чтобы частично компенсировать дефицит, из запасов было высвобождено более 1 млрд баррелей, причём основная нагрузка пришлась на коммерческие резервы компаний.

Правительства также задействовали стратегические хранилища. По данным Financial Times, из государственных резервов было высвобождено свыше 300 млн баррелей нефти.

Сейчас, по оценке главы Saudi Aramco, в коммерческих запасах остаётся менее 6 млрд баррелей. При этом большая часть этих объёмов практически недоступна для оперативного выхода на рынок.

Нассер призвал правительства уделять больше внимания энергетической безопасности и устойчивости поставок. По его словам, даже после окончания кризиса потребуется одновременно обеспечивать текущий спрос и восстанавливать истощённые резервы.

Ранее вице-премьер Александр Новак указал на дефицит предложения и сохраняющуюся нестабильность на мировом нефтяном рынке. По его словам, ситуация остаётся напряжённой из-за геополитических рисков, перебоев с поставками и ограниченного объёма свободных мощностей. При этом баланс спроса и предложения остаётся хрупким, а любые новые ограничения способны быстро отразиться на котировках.