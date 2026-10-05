Нефть вернулась, цены — нет: Почему Brent всё ещё держится выше $100

Поставки нефти с Ближнего Востока почти вернулись к уровню до начала войны США и Ирана, однако Brent по-прежнему стоит больше $100 за баррель — примерно на 40% дороже, чем перед конфликтом. Об этом пишет Bloomberg.

Одной из главных причин остаётся страх нового витка боевых действий. США усиливают группировку в Персидском заливе, Иран продолжает создавать риски для судоходства в Ормузском проливе, а хуситы угрожают перевозкам через Красное море.

Даже при росте экспорта доставка сырья заметно подорожала. Танкерные ставки на маршруте из Персидского залива в Китай превышают $1,2 млн в сутки, а перевозчикам приходится прибегать к перегрузкам и нестандартным схемам.

Дополнительное давление создаёт сокращение мировых резервов. По оценке Energy Aspects, с марта они уменьшились более чем на 400 млн баррелей — примерно до 4,3 млрд. Одновременно глобальный спрос восстановился до 104,8 млн баррелей в сутки.

Отдельной проблемой остаётся нехватка нефтепродуктов, прежде всего дизеля. Ограниченный экспорт с Ближнего Востока и из России заставляет НПЗ в других странах работать с высокой загрузкой, что поддерживает инфляцию и стоимость топлива. План G7 и партнёров высвободить до 100 млн баррелей нефти и дизеля заметного охлаждения рынку не принёс. Вечером 4 октября Brent торговалась около $102,25.

Ранее Life.ru сообщал, что на мировом нефтяном рынке сохраняются дефицит предложения и высокая волатильность. Вице-премьер Александр Новак связал неопределённость в том числе с нарушениями морской логистики и атаками на энергетическую инфраструктуру.