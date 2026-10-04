Новак указал на дефицит предложения и нестабильность на мировом рынке нефти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
На глобальном нефтяном рынке сохраняется дефицит предложения, а обстановка остаётся напряжённой и подверженной резким колебаниям. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, участники министерского мониторингового комитета ОПЕК+ оценили выполнение соглашений за июль и август, а также обсудили текущее соотношение спроса и поставок сырья.
«Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряжённая на мировых рынках, есть дефицит», — сказал Новак.
Ранее Life.ru сообщал, что на фоне опасений по поводу перебоев с поставками нефть Brent подорожала выше $105 за баррель. Котировки достигли максимума с мая, а одним из факторов роста стало сокращение добычи в Саудовской Аравии.
Больше новостей о мировых рынках, энергетике и решениях крупнейших экономик — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.