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Опубликовано 4 октября, 16:36

Новак указал на дефицит предложения и нестабильность на мировом рынке нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

На глобальном нефтяном рынке сохраняется дефицит предложения, а обстановка остаётся напряжённой и подверженной резким колебаниям. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, участники министерского мониторингового комитета ОПЕК+ оценили выполнение соглашений за июль и август, а также обсудили текущее соотношение спроса и поставок сырья.

«Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряжённая на мировых рынках, есть дефицит», — сказал Новак.

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Ранее Life.ru сообщал, что на фоне опасений по поводу перебоев с поставками нефть Brent подорожала выше $105 за баррель. Котировки достигли максимума с мая, а одним из факторов роста стало сокращение добычи в Саудовской Аравии.

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Владимир Озеров
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