Нефтяная «семёрка» взяла паузу: ОПЕК+ не стала менять добычу в ноябре

Семь стран ОПЕК+ решили не менять объёмы добычи нефти в ноябре и сохранили действующие квоты на уровне сентября и октября. Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир.

Для России план добычи в ноябре составит 9,949 млн баррелей в сутки, для Саудовской Аравии — 10,478 млн. Ирак сможет добывать 4,431 млн баррелей в сутки, Кувейт — 2,676 млн, Казахстан — 1,628 млн. Квота Алжира сохранится на уровне 1,007 млн баррелей в сутки, Омана — 841 тыс. баррелей.

Страны продолжают придерживаться добровольных ограничений по добыче и ежемесячно пересматривают ситуацию на мировом нефтяном рынке. Следующая встреча «семёрки» назначена на 1 ноября.

В сентябре Life.ru рассказывал о предыдущем решении ОПЕК+ поставить увеличение добычи на паузу. Тогда участники сохранили октябрьские показатели на сентябрьском уровне. Уже спустя несколько дней нефть Brent подорожала выше $105 за баррель на фоне опасений за стабильность поставок с Ближнего Востока.