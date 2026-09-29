США высвободят до 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США намерены предоставить энергетическим компаниям до 40 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва. Об этом сообщило американское Министерство энергетики. Компании смогут получить сырьё в рамках обмена — фактически взаймы с последующим возвратом нефти в резерв. Заявки принимаются до 6 октября.

По данным тендерной документации, по 20 млн баррелей планируется выдать из хранилищ Bryan Mound и Big Hill в Техасе. Поставки рассчитаны на ноябрь–декабрь 2026 года, а возврат сырья в стратегический резерв предусмотрен с июля 2027-го по декабрь 2029 года.

Нынешний этап должен стать последней частью американской программы в рамках согласованного странами Международного энергетического агентства высвобождения нефтяных запасов. США ранее обязались предоставить 172 млн баррелей из общего объёма в 400 млн баррелей.

Ранее Life.ru сообщал, что стратегический запас нефти США опустился до минимума с октября 1982 года. По оценке на неделю, завершившуюся 25 сентября, объём резерва составлял около 283,8 млн баррелей. Для сравнения, 22 октября 1982 года в американском стратегическом резерве находилось 283,393 млн баррелей.