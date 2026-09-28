Стратегический запас нефти США упал до минимума с октября 1982 года

Объём нефти в стратегическом резерве США снизился до 283,8 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 25 сентября. Если эта оценка подтвердится в очередной недельной статистике американского Минэнерго, показатель станет минимальным с октября 1982 года.

Для сравнения, 22 октября 1982 года в американском стратегическом резерве находилось 283,393 млн баррелей. Уже неделей позднее показатель вырос до 284,268 млн. Исторические значения подтверждаются статистикой Управления энергетической информации США (EIA).

При этом на доступной сейчас публичной странице EIA последним подтверждённым значением остаются 284,6 млн баррелей за неделю, завершившуюся 18 сентября.

Снижение запасов продолжается уже несколько месяцев. Ещё в начале сентября Life.ru сообщал, что стратегический нефтяной резерв США сократился до 285,4 млн баррелей и приблизился к уровням 1982 года. Тогда в хранилищах оставалось около 40% от их проектной вместимости в 714 млн баррелей. На фоне сокращения резерва Дональд Трамп заявлял о намерении пополнять его венесуэльской нефтью.