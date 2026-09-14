Нефтяной резерв США сократился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США сократился до 285,4 миллиона баррелей по итогам недели, завершившейся 4 сентября. Это минимальный показатель почти за 44 года, следует из данных американского Минэнерго.

Меньше сырья в хранилищах было на неделе по 5 ноября 1982 года. Тогда объём запасов составлял 284,906 миллиона баррелей.

Нынешний показатель равен примерно 40% от проектной вместимости резерва, рассчитанного на 714 миллионов баррелей. Нефть хранится в подземных соляных пещерах на четырёх объектах в Техасе и Луизиане.

Стратегический запас начали создавать в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Его используют для защиты страны от перебоев с поставками и резких потрясений на нефтяном рынке.

Снижение ускорилось после решения Вашингтона высвободить 172 миллиона баррелей. Поставки сырья на рынок начались в марте и были рассчитаны примерно на четыре месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении пополнить стратегический резерв нефтью из Венесуэлы. По его словам, сырьё должно начать поступать в американские хранилища в ближайшее время.