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Опубликовано 14 сентября, 17:58

Нефтяной резерв США сократился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США сократился до 285,4 миллиона баррелей по итогам недели, завершившейся 4 сентября. Это минимальный показатель почти за 44 года, следует из данных американского Минэнерго.

Меньше сырья в хранилищах было на неделе по 5 ноября 1982 года. Тогда объём запасов составлял 284,906 миллиона баррелей.

Нынешний показатель равен примерно 40% от проектной вместимости резерва, рассчитанного на 714 миллионов баррелей. Нефть хранится в подземных соляных пещерах на четырёх объектах в Техасе и Луизиане.

Стратегический запас начали создавать в 1975 году после мирового энергетического кризиса. Его используют для защиты страны от перебоев с поставками и резких потрясений на нефтяном рынке.

Снижение ускорилось после решения Вашингтона высвободить 172 миллиона баррелей. Поставки сырья на рынок начались в марте и были рассчитаны примерно на четыре месяца.

США начнут высвобождать из резерва 172 млн баррелей нефти на следующей неделе
США начнут высвобождать из резерва 172 млн баррелей нефти на следующей неделе

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении пополнить стратегический резерв нефтью из Венесуэлы. По его словам, сырьё должно начать поступать в американские хранилища в ближайшее время.

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Николь Вербер
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