США начнут высвобождать из резерва 172 млн баррелей нефти на следующей неделе

Администрация США высвободит из стратегического резерва 172 млн баррелей нефти. Об этом объявило Министерство энергетики страны. По данным ведомства, поставки начнутся уже на следующей неделе.

«Потребуется около 120 дней, чтобы поставить (нефть. — Прим. Life.ru), основываясь на запланированных темпах высвобождения», — говорится в заявлении Министерства.

В Минэнерго уточнили, что нефть будут постепенно направлять на рынок в течение примерно четырёх месяцев. Таким образом власти рассчитывают повлиять на ситуацию с мировыми ценами на энергоносители. По информации ведомства, сейчас в стратегическом нефтяном резерве США находится около 415 млн баррелей нефти. Максимальная разрешённая ёмкость хранилища составляет 714 млн баррелей.

Также американские власти планируют позже восстановить запасы. В течение следующего года резерв намерены пополнить примерно на 200 млн баррелей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о санкциях против России. Он заявил, что текущая нестабильность на нефтяном рынке не должна повлиять на поддержку Украины со стороны стран G7. Макрон отметил, что лидеры «Группы семи» обсудили проблемы с поставками энергоносителей. По его словам, эти трудности не являются основанием для отмены санкций в отношении РФ.