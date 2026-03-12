США начали торговое расследование против Китая, ЕС и ещё 14 стран

Торговый представитель США Джеймисон Грир инициировал расследование в отношении Китая, Евросоюза и ещё 14 стран, заподозрив их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей. Об этом сообщается в официальном заявлении офиса торгпреда.

Основание для проверок — подозрения в создании структурного избытка мощностей и дискриминации американского бизнеса. В офисе торгпреда считают, что политика этих стран может наносить ущерб производителям из Соединённых Штатов.

Список фигурантов получился внушительным. В него вошли все крупнейшие торговые партнёры США в Азии: Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Камбоджа, Бангладеш и Тайвань.

Отдельное внимание уделено Европе. Под расследование попали Швейцария и Норвегия. Замыкает перечень Мексика — ключевой партнёр по североамериканскому блоку.

Теперь официальным лицам предстоит доказать или опровергнуть наличие необоснованных барьеров для американского экспорта. В случае подтверждения претензий Вашингтон может ввести ответные торговые ограничения.

Ранее аналитики заявили, что война между США и Ираном нанесла серьёзный урон экономикам Европы и Азии. Больше всего пострадали Италия, Бельгия, Китай, Индия и Южная Корея — они сильнее других зависят от поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Если американский S&P 500 упал на 2%, то южнокорейский рынок рухнул на 20%, а Индия переживает обвал рупии.