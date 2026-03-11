Новая «победа» не за горами? Трамп решительно объявил войну рыбам

Дональд Трамп заявил о начале борьбы с инвазивными азиатскими карпами, которые угрожают экосистеме Великих озёр. Об этом сообщило издание Daily Beast.

В своём сообщении Трамп назвал этих рыб «жестокими» и «разрушительными» и призвал подключиться к кампании губернаторов штатов региона. Заодно он упомянул премьер-министра Канады Марка Карни, назвав его «будущим губернатором Канады». Марк Карни действительно занимает пост премьер-министра страны.

Под названием «азиатский карп» в США обычно объединяют несколько инвазивных видов, включая толстолобика, белого амура, чёрного амура и пёстрого толстолобика. Эти рыбы были завезены в Северную Америку в 1970-х годах и с тех пор считаются угрозой для местных экосистем и рыболовства.

Комиссия по рыболовству Великих озёр указывает, что единственный по-настоящему эффективный способ защитить регион — не допустить проникновения и закрепления таких видов в системе озёр.

Кроме того, Трамп заявил, что параллельно занимается вопросом спасения Большого Солёного озера в штате Юта, которое стремительно мелеет. В конце он добавил: «Только Трамп может сделать это!»

Отношение Дональда Трампа к экологической повестке неоднократно вызывало споры. Ранее с трибуны Генассамблеи ООН он резко раскритиковал концепцию зелёной энергетики, назвав её «мошеннической схемой», которая, по его мнению, наносит ущерб экономике европейских стран. Трамп также ставил под сомнение саму идею углеродного следа, заявляя, что она была придумана «людьми с дурными намерениями». А заявления об изменении климата американский лидер называл «величайшей ложью всех времён».