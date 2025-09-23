«Величайшая ложь всех времён»: Трамп назвал мошенничеством предупреждения об изменении климата

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике концепцию зелёной энергетики, назвав её мошеннической схемой. С таким заявлением он выступил с трибуны Генассамблеи ООН.

Глава Белого дома выразил сожаление по поводу того, что европейские страны, по его мнению, подвергаются разрушению из-за энергетической политики и проблем с миграционным контролем. Он также охарактеризовал концепцию углеродного следа как вымысел людей, действующих с плохими намерениями, а утверждения об изменении климата — величайшей ложью всех времён.

«Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времён... Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по злонамеренным причинам, оказались неверными», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп раскритиковал руководство Лондона и политику Европы в целом. По его словам, в столице Британии чудовищный мэр. А сама Европа стоит «на краю гибели» из-за миграционного кризиса. При этом он недоволен тем, что ООН «финансирует вторжение мигрантов с другого конца мира в мирные страны» вместо решения проблем.