Запахло выселением: В Канаде квартирный спор из-за метеоризма дошёл до абсурда
В Канаде хозяйка квартиры решила выселить жильцов из-за метеоризма
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В канадском Торонто пара арендаторов оказалась под угрозой выселения из-за подозрений в чрезмерном метеоризме. Хозяйка квартиры пожаловалась на качество воздуха, а жильцы объяснили показания датчиков естественными физиологическими процессами. Об этом сообщает TorontoToday.
Сэм Крюгер и С. Э. Граммет снимают часть двухквартирного дома, в котором живёт и его владелица Таня Андерсон. Женщина установила датчики качества воздуха и обнаружила регулярные скачки концентрации летучих органических соединений. Она заподозрила квартирантов в курении внутри помещения, однако те категорически отвергли обвинения.
Чтобы разобраться в ситуации, пара даже провела эксперимент. Жильцы временно отказались от приготовления пищи на газовой плите, горячей воды, электричества и ароматических свечей. Однако показатели продолжали расти, особенно по ночам, когда люди находились дома.
Позднее арендаторы выяснили, что датчики могут реагировать не только на бытовую химию или дым, но и на человеческое дыхание, пот и кишечные газы. Именно этим они попытались объяснить странные показания приборов. Однако хозяйку такие доводы не убедили.
В конце июня женщина направила жильцам уведомление о выселении, сославшись на намерение занять весь дом ради защиты собственного здоровья. Арендаторы считают, что истинная причина кроется в затянувшемся конфликте, и оспаривают решение.
Дело дошло до специального трибунала по жилищным спорам провинции Онтарио. Заседание состоялось 29 октября, но окончательное решение пока не вынесено. Чтобы оплатить услуги адвоката, пара организовала сбор пожертвований и получила более 3400 долларов.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка уже три года не может выселить украинских беженцев из собственной квартиры в Испании. По словам женщины, она сдала жильё пожилой паре в Барселоне, однако спустя три месяца квартиранты перестали платить и отказались съезжать. Судебные тяжбы обошлись хозяйке почти в 50 тысяч евро, при этом ей приходится ежемесячно оплачивать коммунальные услуги на сумму около 300 евро. Вернуть недвижимость россиянке до сих пор не удалось.