В канадском Торонто пара арендаторов оказалась под угрозой выселения из-за подозрений в чрезмерном метеоризме. Хозяйка квартиры пожаловалась на качество воздуха, а жильцы объяснили показания датчиков естественными физиологическими процессами. Об этом сообщает TorontoToday.

Сэм Крюгер и С. Э. Граммет снимают часть двухквартирного дома, в котором живёт и его владелица Таня Андерсон. Женщина установила датчики качества воздуха и обнаружила регулярные скачки концентрации летучих органических соединений. Она заподозрила квартирантов в курении внутри помещения, однако те категорически отвергли обвинения.

Чтобы разобраться в ситуации, пара даже провела эксперимент. Жильцы временно отказались от приготовления пищи на газовой плите, горячей воды, электричества и ароматических свечей. Однако показатели продолжали расти, особенно по ночам, когда люди находились дома.

Позднее арендаторы выяснили, что датчики могут реагировать не только на бытовую химию или дым, но и на человеческое дыхание, пот и кишечные газы. Именно этим они попытались объяснить странные показания приборов. Однако хозяйку такие доводы не убедили.

В конце июня женщина направила жильцам уведомление о выселении, сославшись на намерение занять весь дом ради защиты собственного здоровья. Арендаторы считают, что истинная причина кроется в затянувшемся конфликте, и оспаривают решение.

Дело дошло до специального трибунала по жилищным спорам провинции Онтарио. Заседание состоялось 29 октября, но окончательное решение пока не вынесено. Чтобы оплатить услуги адвоката, пара организовала сбор пожертвований и получила более 3400 долларов.