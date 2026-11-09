Украинское научное общество имени Тараса Шевченко в Европе должно покинуть свою штаб-квартиру в пригороде Парижа. Вместе с организацией под угрозой перемещения оказались библиотека и архив с десятками тысяч материалов, которые собирали более 60 лет. Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины Сергей Шумило.

Речь идёт о здании в Сарселе, где хранятся около 20 тысяч книг, архивы научных секций, старые фотографии, микрофильмы и материалы «Энциклопедии украиноведения». Здесь же находится коллекция диаспорных изданий, включая все выпуски «Записок НТШ». Поводом для выселения стало судебное решение по делу другой общественной ассоциации. Освободить помещения должна не только организация, но и часовня Успения Богородицы. Часть фондов планируют перевезти в Лондон.

Сарсельский центр был одним из главных очагов украинской науки за рубежом в советский период. С 1951 года там работали исследователи, проводились конференции и издавались научные труды. Однако в 1990 году учреждение столкнулось с нехваткой финансирования. Здание постепенно пришло в плохое состояние, а его сохранение легло на плечи местной диаспоры.

Шумило считает, что потеря исторической штаб-квартиры может лишить Украину важного научного и культурного центра во Франции. Он призвал найти достойное место для хранения архивов и библиотеки, чтобы собранное за десятилетия наследие осталось доступным исследователям.

Ранее эксперты увидели в школьных протестах во Франции проявление растущей в Европе усталости от конфликта на Украине. Участники критиковали бюджетные приоритеты президента Эмманюэля Макрона. По наблюдениям газеты, Украина на их плакатах не упоминалась. Связь с помощью Киеву проводят собеседники издания, которые рассматривают выступления на фоне более широкого спора о том, сколько европейские страны готовы тратить на военную поддержку.