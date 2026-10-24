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Опубликовано 24 октября, 16:22

Запасной аэродром: Как получить компенсацию за прерванный полёт на самолёте

Адвокат Жорин: На запасном аэродроме можно отказаться от продолжения перелёта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После посадки на запасном аэродроме пассажир может отказаться от дальнейшего перелёта, если изменение маршрута или задержка дают основания для вынужденного отказа, рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, в таком случае возможен возврат денег даже по невозвратному тарифу.

Размер выплаты зависит от уже выполненной и принятой пассажиром части перевозки. Самовольно покидать самолёт нельзя. Решившим добираться самостоятельно нужно обратиться к представителю перевозчика, оформить вынужденный отказ, получить багаж и сохранить подтверждение обращения.

При этом авиакомпания не обязана автоматически оплачивать самостоятельно купленные билеты на поезд или автобус. Особенно сложно взыскать такие расходы, если посадка была необходима для безопасности, а перевозчик организовывал доставку до пункта назначения, заключил собеседник «Газеты.ru».

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Ранее между Камчаткой и китайским Харбином запустили прямые авиарейсы. Самолёты будут летать один раз в неделю, по субботам. Продолжительность полёта составляет около трёх с половиной часов.

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Борис Эльфанд
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