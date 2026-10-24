Запасной аэродром: Как получить компенсацию за прерванный полёт на самолёте

После посадки на запасном аэродроме пассажир может отказаться от дальнейшего перелёта, если изменение маршрута или задержка дают основания для вынужденного отказа, рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, в таком случае возможен возврат денег даже по невозвратному тарифу.

Размер выплаты зависит от уже выполненной и принятой пассажиром части перевозки. Самовольно покидать самолёт нельзя. Решившим добираться самостоятельно нужно обратиться к представителю перевозчика, оформить вынужденный отказ, получить багаж и сохранить подтверждение обращения.

При этом авиакомпания не обязана автоматически оплачивать самостоятельно купленные билеты на поезд или автобус. Особенно сложно взыскать такие расходы, если посадка была необходима для безопасности, а перевозчик организовывал доставку до пункта назначения, заключил собеседник «Газеты.ru».