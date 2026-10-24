Оперные звёзды устроили концерт в самолёте после посадки в Пулково

Пассажиры рейса Челябинск — Москва неожиданно оказались на импровизированном оперном концерте. Самолёт перенаправили в петербургский аэропорт Пулково из-за ограничений на полёты в столице, а находившиеся на борту певцы Ильдар Абдразаков и Алексей Тихомиров решили скрасить ожидание выступлением.

Оперные певцы Абдразаков и Тихомиров дали концерт в самолёте в Пулково. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sandraryz

Вместе с артистами летели участники Государственной академической хоровой капеллы имени Юрлова и её художественный руководитель, дирижёр Геннадий Дмитряк. В результате обычный пассажирский рейс превратился в необычную музыкальную площадку.

Ранее Life.ru сообщал о массовом перенаправлении рейсов из Москвы в Санкт-Петербург из-за ограничений на полёты. По данным пресс-службы Пулково, 23 октября аэропорт принял более 25 самолётов, следовавших в столицу. Пассажиры могли оставаться на борту в ожидании разрешения на вылет либо выйти в терминал. Тем, кому было необходимо срочно добраться до Москвы, рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта.