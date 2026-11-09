Россияне могут самостоятельно устанавливать камеры видеонаблюдения возле своих квартир без согласования с управляющей компанией и общим собранием собственников. Однако объектив не должен быть направлен на соседские двери. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Установка видеокамеры в многоквартирном доме — эффективный способ защитить своё имущество. Закон не запрещает жильцам самостоятельно установить её в подъезде, без согласования общего собрания собственников и управляющей организации. Однако в таком случае системы видеонаблюдения можно размещать только у двери собственной квартиры», — пояснил парламентарий.

Камера должна фиксировать только вход в квартиру владельца и небольшую площадку непосредственно перед ним. Если устройство позволяет отслеживать, когда соседи выходят из дома и возвращаются, это может стать основанием для претензий из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.

«Двери других квартир не должно быть видно на изображении, которое камера будет писать. Это жёсткое требование, и на его непреложность указывает сложившаяся судебная практика по этому вопросу», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что Конституция гарантирует гражданам право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Установка оборудования для охраны собственного имущества не должна нарушать эти гарантии.