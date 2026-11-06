Россияне получили дополнительный аргумент в спорах с соседями, которые регулярно курят возле подъезда. Даже если человек стоит на улице, а не внутри дома, ему может грозить иск о компенсации морального вреда, если табачный дым проникает в чужие квартиры и причиняет жильцам неудобства. Такую позицию занял Второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщает RG.ru.

Поводом стало обращение жителей многоквартирного дома, которым надоели постоянные перекуры соседа на крыльце. По словам истцов, запах сигарет распространялся по подъезду и добирался до квартир на третьем этаже. Мужчина на замечания не реагировал, поэтому жильцы решили добиваться запрета на курение возле входа и денежной компенсации через суд.

В качестве доказательств заявители предоставили фотографии и видеозаписи. Однако две судебные инстанции отказали им в удовлетворении требований. Судьи исходили из того, что федеральный закон запрещает курить в лифтах и помещениях общего пользования, а открытое крыльцо и ступени подъезда к таким помещениям не относятся.

Кассационный суд с подобным подходом не согласился. Он подчеркнул, что право человека курить не должно нарушать права окружающих. Даже если сигарета выкурена на улице или в собственной квартире, последствия этого не должны создавать неудобств другим жильцам.

«Право лица пользоваться жилым помещением, в том числе курить в нём либо вблизи него, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака (в том числе проникновение табачного дыма или запаха) не распространялись за пределы зоны, контролируемой курящим, и не причиняли неудобства соседям», — указал суд.

Теперь дело вернётся на новое рассмотрение. Нижестоящей инстанции предстоит заново оценить доказательства и решить, имеются ли основания для запрета курения в конкретном месте и взыскания компенсации морального вреда. Автоматического штрафа за любую сигарету возле подъезда это решение не вводит.

При этом жильцы вправе защищать свои интересы через суд. Для подтверждения нарушений могут пригодиться фото и видео регулярных перекуров, свидетельские показания и другие доказательства проникновения дыма в помещения. Размер возможной компенсации зависит от обстоятельств конкретного дела.

Ранее Life.ru рассказывал, почему добиться компенсации от курящего соседа бывает непросто. Юрист Дмитрий Кваша объяснял, что пострадавшему необходимо обосновать причинённые нравственные страдания и их связь с действиями ответчика. В судебной практике уже встречались случаи взыскания пяти тысяч рублей за табачный дым, проникавший в соседнюю квартиру.