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Опубликовано 24 октября, 10:26

Дым есть, умысла нет: Юрист оценил шансы взыскать ущерб с курящего соседа

Юрист Кваша: Добиться моральной компенсации от курящего соседа очень сложно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Получить компенсацию морального вреда от курящего соседа довольно сложно, предупредил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, для суда потребуется обосновать, какие именно страдания причинил табачный дым и как они связаны с действиями ответчика.

«Взыскать моральный ущерб с соседа за его курение весьма проблематично. Нужно доказать, что у него был некий умысел курить так, чтобы дым попадал в вашу квартиру, и тем самым были причинены моральные страдания», — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».

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Специалист привёл в пример затяжное разбирательство, после которого пострадавший от дыма с соседского балкона получил пять тысяч рублей. При этом на сам процесс мужчина потратил больше времени и средств.

Курение внутри квартиры эксперт отделил от перекуров в подъезде или на лестничной клетке, за которые можно привлечь к ответственности. Если же дым проникает через неисправную вентиляцию, вопросы должны возникнуть к строителям и управляющей компании.

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Ранее юрист посоветовал фиксировать перекуры соседей в подъезде на фото и видео, привлекать свидетелей и запрашивать записи домовых камер. Собранные доказательства можно приложить к жалобе в местный отдел МВД или жилищную инспекцию.

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Борис Эльфанд
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