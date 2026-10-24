Дым есть, умысла нет: Юрист оценил шансы взыскать ущерб с курящего соседа

Получить компенсацию морального вреда от курящего соседа довольно сложно, предупредил юрист Дмитрий Кваша. По его словам, для суда потребуется обосновать, какие именно страдания причинил табачный дым и как они связаны с действиями ответчика.

«Взыскать моральный ущерб с соседа за его курение весьма проблематично. Нужно доказать, что у него был некий умысел курить так, чтобы дым попадал в вашу квартиру, и тем самым были причинены моральные страдания», — пояснил собеседник «Вечерней Москвы».

Специалист привёл в пример затяжное разбирательство, после которого пострадавший от дыма с соседского балкона получил пять тысяч рублей. При этом на сам процесс мужчина потратил больше времени и средств.

Курение внутри квартиры эксперт отделил от перекуров в подъезде или на лестничной клетке, за которые можно привлечь к ответственности. Если же дым проникает через неисправную вентиляцию, вопросы должны возникнуть к строителям и управляющей компании.