Юрист рассказал, как отвадить соседей от перекуров в подъезде

В многоквартирных домах курение табака в лифтах и помещениях общего пользования, а также в помещениях общего имущества коммуналок запрещено законом — за нарушение грозит административный штраф от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил юрист Александр Митрюк в беседе с РИА «ФедералПресс».

Эксперт отмечает, что использовать открытый огонь на балконах (лоджиях), в жилых комнатах общежитий и гостиничных номерах нельзя, равно как оставлять без присмотра незатушенные сигареты.

«При этом указанные нормы не ограничивают свободы граждан на употребление табака на балконах (лоджиях) квартир и направлены, в первую очередь, на повышение культуры безопасности граждан и, как следствие, снижение количества пожаров, а также сокращение гибели и пострадавших на них людей», — сказал собеседник агентства.

Если из‑за неосторожного обращения с окурком произойдёт пожар или будет причинён вред здоровью, виновному грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Митрюк советует фиксировать нарушения фото‑ и видеозаписями, привлекать свидетелей и запрашивать у дома записи с камер.

Жалобы с доказательствами подаются в местный отдел МВД или жилищную инспекцию. Возможна также претензия о компенсации морального вреда за нарушение прав на охрану здоровья.

Ранее Life.ru сообщал, что курящих россиян всё чаще отказываются брать на работу. Дело в том, что на каждый перекур работник тратит в среднем 10-15 минут рабочего времени. Работодатели пришли в ужас, обнаружив, что в год курильщику надо выделять для этого аж 138 часов.