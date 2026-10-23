«Сдохни, вонючий вейпер»: Московская пенсионерка объявила войну курильщикам и достала весь двор

В Хорошёвском районе Москвы пенсионерка устроила необычную борьбу с курильщиками, ежедневно включая на весь двор громкую аудиозапись с оскорблениями и угрозами. Как сообщает SHOT, от такой профилактики вредных привычек страдают прежде всего соседи женщины, чьи дети просыпаются от шума, а домашние животные пугаются.

Конфликт развернулся на улице Куусинена, где местная жительница решила отучить людей курить под её окнами. Несколько раз в день из квартиры раздаются записанные ругательства, которые пенсионерка ставит на повтор. Иногда своеобразные обращения к любителям сигарет и вейпов звучат даже ночью.

Необычное предупреждение о вреде курения в Москве. Видео © SHOT

«Сдохни, вонючий вейпер! Воняй у себя в квартире», — говорится в одной из записей, которую женщина включает на весь двор.

По словам жильцов, сами курильщики воспринимают происходящее скорее как развлечение. Зато остальным приходится мириться с постоянным шумом: от громких выкриков просыпаются маленькие дети и пугаются домашние питомцы.

Соседи утверждают, что противостояние продолжается с июля. За это время пенсионерка якобы успела убрать лавочки и урны, использовать ультразвуковые устройства и забрасывать людей пакетами с водой. Кроме того, по словам жильцов, женщина обругала 12-летнего мальчика, которого заподозрила в курении.

Уставшие от происходящего москвичи уже обратились с жалобой к участковому. Теперь они собирают видеозаписи новых эпизодов, рассчитывая добиться прекращения шумных акций. Официальной информации о результатах проверки пока нет.