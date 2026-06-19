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19 июня, 11:20

Москвич купил громкоговоритель и каждое утро будит соседей гимном России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В московском жилом комплексе «Западный Порт» на Заречной улице появился необычный будильник для всего района. Один из жителей купил громкоговоритель и теперь каждое утро включает гимн России, сообщает телеграм-канал «Москва М125».

Москвич купил громкоговоритель и каждое утро будит соседей гимном России. Видео © Telegram / Москва М125

По данным канала, соседи на такое пробуждение не жалуются. Другие подробности не уточняются.

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Александра Мышляева
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