В московском жилом комплексе «Западный Порт» на Заречной улице появился необычный будильник для всего района. Один из жителей купил громкоговоритель и теперь каждое утро включает гимн России, сообщает телеграм-канал «Москва М125».

Москвич купил громкоговоритель и каждое утро будит соседей гимном России. Видео © Telegram / Москва М125

По данным канала, соседи на такое пробуждение не жалуются. Другие подробности не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил создать единый федеральный закон о тишине, унифицировать штрафы и отменить наказание за первое нарушение. По его мнению, к нарушителям следует применять поэтапные меры: от профилактики до ареста на 15 суток при пятом нарушении.