Дрифт во дворах и гонки на красный: Подростки на питбайках круглосуточно терроризируют целый ЖК в Москве

Подростки на питбайках превратили жизнь жителей столичного жилого комплекса «Переделкино Ближнее» в настоящий кошмар, устроив из района круглосуточный мототрек. О тщетных попытках найти управу на малолетних гонщиков рассказали Baze сами жильцы.

Подростки на питбайках терроризируют жителей московского ЖК. Видео © Telegram / Baza

По их словам, юные лихачи носятся на красный свет и по тротуарам, дрифтуют прямо во дворах и скандалят с прохожими. Рёв моторов не стихает практически ни днём, ни ночью. Сначала соседи пытались решить проблему миром и поговорить с родителями. Конструктивного диалога не вышло, на замечания подростки не реагируют.

Доведённые до отчаяния люди стали сами фиксировать все заезды в таблице Excel, чтобы в будущем предъявить эту статистику властям. На полицию надежды почти не осталось: за два месяца жильцы подали 45 обращений, но никаких мер так и не дождались.

Ранее глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев представил законопроект, призванный жёстко регламентировать использование питбайков. Документ содержит пять ключевых ограничений. Первой мерой станет запрет на свободную продажу питбайка несовершеннолетним. Купить инвентарь ребёнок сможет только при наличии справки об окончании спортивной мотошколы. Вторым пунктом предлагается полностью закрыть для питбайков выезд на дороги общего пользования, где они рискуют оказаться под колёсами грузовиков и легковушек.